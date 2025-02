Foragido por homicídio é preso após ameaçar ex-mulher no Amazonas

Ainda conforme a autoridade policial, João Pedro foi condenado a 12 anos de prisão, pelo homicídio ocorrido em Uarini, cumpriu uma parte da pena em regime fechado em Manaus, progredindo para o regime semiaberto com tornozeleira, estando proibido de deixar a capital, no entanto, rompeu a tornozeleira.

