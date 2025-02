Polícia investiga sequestro em shopping de Manaus

A PC informou que mais informações não podem ser repassadas no momento para não atrapalhar as investigações.

Uma mulher divulgou em grupos de Whatsapp que teria sido perseguida no centro de compras, sequestrada por um homem armado e levada até o bairro Compensa, na zona Oeste da capital amazonense. O criminoso teria a obrigado a realizar transferências via PIX e depois a liberou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.