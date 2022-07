Dupla é presa ao tentar dar golpe do pix em dono de supermercado em Manaus

Manaus/AM - Uma dupla foi presa, neste sábado (23), ao tentar dar o golpe do pix no dono do supermercado Verona, no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da vítima à polícia, os dois homens, Bruno soares, 20, e Jorge Maike Bezerra, 24, chegaram no mercado e fizeram uma compra de diversos produtos como carne, frango, garrafas de bebidas alcoólicas, produtos de higiene para adultos e crianças e produtos não perecíveis, que deu um total de R$ 1.019,60.

Ao se dirigirem ao caixa para realizar o pagamento, os suspeitos informaram que fariam a transferência do valor por meio de Pix. O homem mostrou na tela do celular um comprovante de pagamento efetuado, mas a transação não constava na conta bancária do proprietário, momento em que a vítima percebeu que era um golpe.

Segundo a vítima, o mesmo local foi alvo deste golpe. A polícia explicou que os suspeitos programavam o pagamento para agendamento bancário via pix e por conta disso a transação não era concluída.

A dupla foi apresentada no 19º DIP e deve responder por estelionato.