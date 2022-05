Detentos fogem de presídio em Manaus

De acordo com o delegado Rafael Vagner, do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os presos subiram o teto, e um deles acabou caindo e se machucando.

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (19), ao menos ao menos cinco detentos fugiram do Centro de Detenção Provisória Masculino II (CDPM), localizado no quilômetro 8 da BR-174.

