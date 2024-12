Detento bebe água de vaso sanitário e é assassinado após ficar nu em cela

As autoridades policiais investigam o caso para identificar e responsabilizar os autores da tortura e do homicídio.

A motivação da agressão, de acordo com as investigações, teria sido uma situação ocorrida durante uma visita íntima de um dos apenados. João Batista teria sido visto caminhando nu na cela, o que provocou a fúria dos outros detentos, resultando na violência extrema que culminou em sua morte.

Um detento de 42 anos, identificado como João Batista da Silva, morreu após ser brutalmente torturado por quatro colegas de cela na Cadeia Pública de Princesa Isabel, no Sertão da Paraíba. O crime ocorreu no dia 13 de dezembro, mas só agora ganhou repercussão.

