Criminosos que se passavam por desembargadores do Amazonas para aplicar golpes são presos

Francisco Marcelo, Francisco Marcos, Manuel Paiva, Ricardo da Silva e Vanessa de Oliveira responderão por estelionato e ficarão à disposição do Poder Judiciário do Ceará.

Segundo o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), os suspeitos se passavam por desembargadores do Amazonas, Acre, Pernambuco, entre outros estados, para aplicar golpes em diversas vítimas. “Estávamos há quatro meses investigando esses infratores, que alegavam precisar recolher algumas taxas nos valores de R$ 4 mil a R$ 15 mil, referentes à liberação de alvarás judiciais, em nome de pessoas que tinham ações tramitando na Justiça. As vítimas depositavam o dinheiro, acreditando que estavam enviando os valores para a Justiça”, esclareceu.

Ao todo foram cumpridos 10 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e no interior do estado em uma operação integrada entre a Polícia Civil do Amazonas e do Ceará.

Manaus/AM - Francisco Marcelo Loureiro, de 32 anos; Francisco Marcos Tomé de Souza, 35; Manuel Paiva da Silva Junior, 58; Ricardo da Silva Júnior, 26; e Vanessa de Oliveira Nogueira, 33, foram presos no Ceará, nesta terça-feira (6), suspeitos de se passarem por desembargadores do Amazonas para aplicar golpes.

