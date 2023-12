Clientes de bar são rendidos por bandido durante assalto em Manaus; vídeo

As imagens de uma câmera de vigilância mostram o momento em que a dupla chega de moto, o garupa desce e já anuncia o assalto. Os clientes que estavam sentados à mesa são rendidos e têm os celulares roubados. Na sequência, o suspeito sobe na moto e foge com o comparsa.

Manaus/AM - Um bandido armado invadiu um bar e rendeu os clientes durante um assalto, nesta quarta-feira (29), na rua 6, bairro Alvora 1, zona centro-oeste de Manaus. Durante a ação criminosa, o comparsa dele aguardava em uma moto do lado de fora do estabelecimento.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.