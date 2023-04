"Boneca", diz que foi punido por facção por matar grávida durante triplo homicídio em Manaus

Há alguns meses, Eliel da Silva Lopes, 28, outro suspeito de envolvimento no triplo homicídio, já tinha sido preso pela Polícia Civil. Ele é o motorista do carro usado pelo grupo no dia do crime.

De acordo com o Cunha, Maurício confessou o crime e revelou que foi punido pela facção da qual faz parte, por ter atirado em Vanessa, apesar da mulher ser um dos alvos do ataque. O bebê também morreu após um parto de emergência.

Manaus/AM – O delegado Ricardo Cunha deu detalhes, na manhã de hoje (4), sobre a participação de Maurício Pereira da Silva, o “Boneca”, no triplo homicídio que vitimou Vanessa Araújo Carvalho, 40, que estava grávida de sete meses, Jania Carvalho Simplício, e Hudson Reis de Oliveira, 50, no bairro Compensa, na zona oeste, em setembro de 2022.

