Arrombador de casas em área nobre é preso ao tentar fugir de Manaus com documento falso

“Esse homem realizou uma série de furtos qualificados, onde ele pedia apoio de taxistas e motoristas de aplicativo para cometer os crimes. Ele arrombava as casas utilizando uma chave de fenda e um alicate de pressão, para furtar os objetos das casas, situadas no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul”, relatou Edgar Moura.

De acordo com o delegado Edgar Moura, titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o cumprimento das ordens judiciais ocorreu no Terminal Rodoviário de Manaus, na avenida Djalma Batista, bairro Flores, zona centro-sul, no momento em que ele tentava fugir do estado.

