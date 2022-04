Adolescente é espancada por criminoso durante tentativa de estupro no Amazonas

O crime ocorreu, quando a garota voltava para casa de uma festa. Um homem a atacou no meio do caminho e arrastou para uma área de mata, onde tentou estuprá-la.

Manaus/AM – Uma adolescente de 16 anos foi espancada durante tentativa de estupro ocorrida no município de Manacapuru, no interior nesse fim de semana.

