Adolescente de 12 anos abusada por homem em Apuí pode estar grávida

Manaus/AM - A adolescente de 12 que mantinha um relacionamento com um homem de 23 anos pode estar grávida. O acusado foi preso na última segunda-feira (20) em Apuí e responderá por estupro de vulnerável.

A polícia tomou conhecimento do caso por meio do Conselho Tutelar. A adolescente procurou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para realizar um exame de gravidez após um teste de farmácia dar positivo. Ao ser questionada pela equipe médica, ela informou que mantinha um relacionamento com o acusado. Imediatamente, os profissionais de saúde acionaram o Conselho Tutelar, que, por sua vez, contatou a polícia.

Ela foi submetida a um exame de sangue, e a polícia aguarda os resultados. Segundo o delegado Wellington Lucas Militão, a mãe da adolescente a abandonou e se mudou para Novo Aripuanã. Ela foi localizada e, em depoimento, justificou que deixou a filha por não ter condições de criá-la. No entanto, a mulher mora com outros filhos no município.

Ela será indiciada por abandono de incapaz e também estupro de vulnerável.