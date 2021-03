Uruguai confirma novo surto de covid causado por variante de Manaus

A intenção do Governo é evitar que as aglomerações propaguem a nova variante e complique ainda mais o combate ao vírus.

Por conta da situação, grande movimentação na fronteira entre o país e o Brasil, o presidente Luis Lacalle Pou deve se reunir com ministros para discutir novas medidas de combate à doença. As restrições devem ser aplicadas nos próximos dias, antes da chegada da Semana do Turismo, período em que o Uruguai recebe grande quantidade de pessoas em suas praias.

Segundo a Agência de Notícias EFE, o Governo tem trabalhado com sequenciamento genômico, o que possibilitou identificar a nova cepa no Uruguai.

O Uruguai confirmou nessa segunda-feira (22), que a variante P1, surgida em Manaus, já está no país e atinge pelo menos sete dos 19 distritos existentes no território.

