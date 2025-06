Trump fala em 'declínio cognitivo' e abre investigação para apurar ações de Biden como presidente dos EUA

Recentemente, um livro lançado pelos jornalistas Jake Tapper e Alex Thompson mostrou como aliados de Biden e doadores importantes do Partido Democrata, como o ator Geroge Clooney, ficaram cada vez mais preocupados nos bastidores da campanha ao perceber o estado mental do então presidente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu um inquérito nesta quarta-feira (4) para investigar as ações de seu antecessor, Joe Biden, dizendo que seus assessores próximos esconderam seu "declínio cognitivo" do país -e que chegaram a governar em seu lugar.

