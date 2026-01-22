Trump diz que EUA trabalharão com Otan na segurança da Groenlândia
Por Reuters
22/01/2026 19:10:06
22/01/2026 19h10 — em
Mundo
A BORDO DO AIR FORCE ONE, 22 Jan (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos vão trabalhar com a Otan na segurança da Groenlândia.
"Todos vamos trabalhar juntos... Vamos fazer isso em conjunto... em conjunto com a Otan, que é realmente como deve ser", disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One.
(Reportagem de Steve Holland e Andrea Shalal)
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Mundo