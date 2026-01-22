   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump diz que EUA trabalharão com Otan na segurança da Groenlândia

Por Reuters

22/01/2026 19h10 — em
Mundo



A BORDO DO AIR FORCE ONE, 22 Jan (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos vão trabalhar com a Otan na segurança da Groenlândia.

"Todos vamos trabalhar juntos... Vamos fazer isso em conjunto... em conjunto com a Otan, que é realmente como deve ser", disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One.

(Reportagem de Steve Holland e Andrea Shalal)

Bastidores da Política - Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos Bastidores da Política
Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


22/01/2026

EUA nomeiam nova enviada para a Venezuela após captura de Maduro

22/01/2026

Autoridades escolares dizem que ICE deteve 4 crianças em distrito de Minnesota

22/01/2026

EUA permitem que China compre petróleo venezuelano, mas não aos preços "rebaixados" dos dias de Maduro, diz autoridade

22/01/2026

Primeiro-ministro da Índia e Lula conversam sobre parceria estratégica

22/01/2026

Primeiro-ministro britânico saúda recuo de Trump em tarifas relacionadas à Groenlândia

22/01/2026

Primeiro-ministro britânico saúda recuo de Trump em tarifas relacionadas à Groenlândia

22/01/2026

Trump fala em acordo para "acesso total" à Groenlândia e Otan pede que aliados reforcem segurança

22/01/2026

"Sell America"? Dados mostram que Europa investiu pesado em Treasuries em 2025

País é alvo de Trump - Foto: Reprodução

22/01/2026

Dinamarca e Otan desmentem ter ofertado soberania da Groenlândia a Trump

22/01/2026

Sol analisa Ana Paula e diz que sister quer se passar por 'boa samaritana"

22/01/2026

Reversão de Trump em relação à Groenlândia foi resultado da pressão de assessores contra opção militar, dizem fontes

22/01/2026

Reversão de Trump em relação à Groenlândia foi resultado da pressão de assessores contra opção militar, dizem fontes

22/01/2026

Trump lança Conselho da Paz que alguns temem que rivalize com a ONU

Trump - Foto: Reprodução TV Globo

22/01/2026

Trump lança "Conselho da Paz" em Davos e critica ONU

22/01/2026

Trump promete que Gaza será desmilitarizada e reconstruída

22/01/2026

Chefe da Otan diz que aliados precisam aumentar segurança no Ártico em acordo com Trump sobre Groenlândia

21/01/2026

Presidente do Peru diz que reação às reuniões com empresário chinês visa atrapalhar eleições

21/01/2026

Presidente do Peru diz que reação às reuniões com empresário chinês visa atrapalhar eleições

21/01/2026

Trump diz que pode ter reduzido sua escolha para chair do Fed a um candidato

21/01/2026

Trump descarta uso de força e tarifas, diz que foi alcançado arcabouço para acordo sobre Groenlândia

21/01/2026

Aliados da Otan trabalharão coletivamente para garantir segurança do Ártico, diz Otan

21/01/2026

Putin diz que Rússia está estudando proposta para Conselho da Paz após Trump dizer que aceitou o convite

21/01/2026

Trump descarta força e tarifas, diz que foi alcançado arcabouço para um acordo sobre Groenlândia

21/01/2026

Trump diz que não haverá tarifas após concordar com esboço de acordo sobre Groenlândia

Foto: Reprodução/Redes Sociais

21/01/2026

Babá brasileira, acusada de ajudar a matar esposa do patrão, tirou fotos íntimas com ele

21/01/2026

Trump diz que se reunirá com Zelenskiy e que acordo "razoavelmente próximo"

21/01/2026

Uso militar não está em questão na Groenlândia, diz Trump

21/01/2026

Uso militar não está em questão na Groenlândia, diz Trump

21/01/2026

Trump se recusa a delinear possível acordo com Dinamarca sobre Groenlândia


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!