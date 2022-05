Em meio a mistérios e reviravolta, Caso Madeleine completa 15 anos

Madeleine McCann é uma criança britânica que desapareceu no dia 3 de maio de 2007, durante uma viagem com a família, em Portugal. A menina tinha três anos de idade quando desapareceu do apartamento onde tinha sido deixada com seus irmãos de 2 anos. A polícia tratou o caso como desaparecimento, mas seus pais estavam convencidos de que a criança foi raptada.

O alemão possui condenações por tráfico de drogas e já cumpre pena de 7 anos na prisão de segurança máxima de Oldenburg, no norte da Alemanha, pelo estupro em 2005 de uma americana de 72 anos na praia da Luz, mesmo local onde Madeleine, na época com 3 anos, desapareceu.

