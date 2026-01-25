Avião particular com 8 pessoas cai durante decolagem no Maine, nos EUA





EEUU



Un avión comercial se estrella en el Aeropuerto Internacional de Bangor en Maine; no hay información sobre víctimas.

8 personas de una firma de abogados viajaba en el avión pic.twitter.com/YAbTMHJnpR — Mauricio Orellana (@MauriOrellanaSV) January 26, 2026

Um jato particular caiu durante a decolagem na noite de domingo (25), no Aeroporto Internacional de Bangor, em Maine, nos Estados Unidos. A aeronave, um Bombardier Challenger 600, transportava oito pessoas. Segundo a Agência Federal de Aviação (FAA), o acidente ocorreu após a decolagem, mas, até o momento da última atualização, não havia informações confirmadas sobre vítimas.

A aeronave havia chegado de Houston, de acordo com o site de rastreamento Flightradar. No entanto, a FAA ainda investiga as causas do acidente e as condições climáticas no momento da decolagem. Este evento ocorre em um dia em que mais de 10 mil voos foram cancelados nos Estados Unidos devido a uma forte tempestade de inverno, que afetou principalmente o Nordeste do país.

Meteorologistas relataram que a tempestade, que trouxe neve, granizo e chuva congelante, afetou mais de 180 milhões de pessoas em várias regiões dos EUA. Espera-se que ela continue avançando, despejando até 60 centímetros de neve de Washington até Nova York e Boston, prejudicando ainda mais o transporte aéreo na região.