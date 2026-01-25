Venezuela libertou ao menos 80 presos políticos neste domingo, diz grupo





Neste domingo (25), pelo menos 80 prisioneiros considerados presos políticos foram libertados na Venezuela, segundo o Foro Penal, uma organização de direitos humanos que acompanha os casos de detenções arbitrárias no país. A libertação dos detidos ocorreu em diversas regiões do país e faz parte de um processo mais amplo, com expectativas de que mais libertações aconteçam nos próximos dias. Alfredo Romero, diretor do Foro Penal, confirmou as liberdades e destacou que o número pode aumentar nos próximos dias, à medida que mais informações sejam confirmadas.

A decisão ocorre em meio a um processo de distensão política no país, que inclui a libertação de centenas de presos ao longo do mês de janeiro. Na última sexta-feira (23), a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou que 626 pessoas haviam sido liberadas, sem especificar um cronograma detalhado sobre as datas de cada liberação. Entretanto, a organização Foro Penal, até o domingo, havia confirmado apenas 156 libertações de presos políticos desde o dia 8 de janeiro.

O governo venezuelano tem adotado um discurso mais conciliador, e a presidente interina planeja uma reunião com o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, para garantir que as libertações sejam verificadas pela ONU. A confirmação da libertação de prisioneiros, que inclui figuras da oposição e ativistas, é vista como um passo importante para o governo de Nicolás Maduro, que busca uma maior legitimidade internacional após anos de críticas sobre violações dos direitos humanos.

Apesar das libertações, ainda persiste uma forte tensão política no país. A crítica da oposição é que muitas das pessoas libertadas foram detidas por motivos políticos e que o governo não tem mostrado um real compromisso com a justiça e a democracia. Organizações internacionais de direitos humanos continuam a pressionar por mais transparência e por uma mudança real na situação dos direitos civis na Venezuela, onde muitos opositores do regime ainda permanecem presos.