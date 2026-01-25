   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Venezuela libertou ao menos 80 presos políticos neste domingo, diz grupo

Por Portal Do Holanda

25/01/2026 20h57 — em
Mundo


Foto: Reprodução/Youtube

Neste domingo (25), pelo menos 80 prisioneiros considerados presos políticos foram libertados na Venezuela, segundo o Foro Penal, uma organização de direitos humanos que acompanha os casos de detenções arbitrárias no país. A libertação dos detidos ocorreu em diversas regiões do país e faz parte de um processo mais amplo, com expectativas de que mais libertações aconteçam nos próximos dias. Alfredo Romero, diretor do Foro Penal, confirmou as liberdades e destacou que o número pode aumentar nos próximos dias, à medida que mais informações sejam confirmadas.

A decisão ocorre em meio a um processo de distensão política no país, que inclui a libertação de centenas de presos ao longo do mês de janeiro. Na última sexta-feira (23), a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou que 626 pessoas haviam sido liberadas, sem especificar um cronograma detalhado sobre as datas de cada liberação. Entretanto, a organização Foro Penal, até o domingo, havia confirmado apenas 156 libertações de presos políticos desde o dia 8 de janeiro.

O governo venezuelano tem adotado um discurso mais conciliador, e a presidente interina planeja uma reunião com o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, para garantir que as libertações sejam verificadas pela ONU. A confirmação da libertação de prisioneiros, que inclui figuras da oposição e ativistas, é vista como um passo importante para o governo de Nicolás Maduro, que busca uma maior legitimidade internacional após anos de críticas sobre violações dos direitos humanos.

Apesar das libertações, ainda persiste uma forte tensão política no país. A crítica da oposição é que muitas das pessoas libertadas foram detidas por motivos políticos e que o governo não tem mostrado um real compromisso com a justiça e a democracia. Organizações internacionais de direitos humanos continuam a pressionar por mais transparência e por uma mudança real na situação dos direitos civis na Venezuela, onde muitos opositores do regime ainda permanecem presos.

 

Bastidores da Política - 'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas Bastidores da Política
'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


25/01/2026

Avião particular com 8 pessoas cai durante decolagem no Maine, nos EUA

Foto: Reprodução/Youtube

25/01/2026

Juíza bloqueia tentativa de Trump de encerrar status legal de imigrantes

25/01/2026

Autoridades federais dos EUA mantêm narrativa sobre morte de homem em Minneápolis, apesar de evidências em vídeo

25/01/2026

Autoridades federais dos EUA mantêm narrativa sobre morte de homem em Minneápolis, apesar de evidências em vídeo

25/01/2026

Tempestade nos EUA deixa 850.000 pessoas sem energia e força cancelamento de 10.000 voos

25/01/2026

Zelenskiy diz que documento com garantias de segurança dos EUA está 100% pronto

25/01/2026

Juíza dos EUA bloqueia iniciativa do governo Trump de encerrar status legal de 8.400 imigrantes

25/01/2026

Papa Leão 14 diz que civis na Ucrânia estão sofrendo e pede fim da guerra

25/01/2026

Tempestade nos EUA deixa 670.000 pessoas sem energia e cancela milhares de voos

25/01/2026

Nova morte de cidadão dos EUA por agentes de imigração em Minneápolis gera protestos

Alex Jeffrey Pretti momentos antes de ser morto - Foto: Divulgação

25/01/2026

Homem morto pelo ICE em Minneapolis era enfermeiro de UTI e cidadão americano

Foto: Reprodução

24/01/2026

Rússia bombardeia Kiev e Kharkiv enquanto negocia paz

24/01/2026

Trump elogia tropas britânicas como valentes guerreiros após condenação generalizada

24/01/2026

Agentes federais dos EUA matam segunda pessoa em Minneápolis em meio à repressão à imigração

24/01/2026

EUA ganharão soberania sobre bases norte-americanas na Groenlândia, diz Trump ao NY Post

24/01/2026

Da Groenlândia à Ucrânia, diplomacia centralizada de Trump desconcerta aliados

24/01/2026

Pentágono prevê papel "mais limitado" em dissuasão da Coreia do Norte

24/01/2026

EUA tomaram petróleo de navios-tanque venezuelanos apreendidos, diz Trump ao NY Post

24/01/2026

EUA tomaram petróleo de navios-tanque venezuelanos apreendidos, diz Trump ao NY Post

24/01/2026

Trump ameaça Canadá com tarifa de 100% se país fizer acordo com China

24/01/2026

Trump ameaça Canadá com tarifa de 100% se país fizer acordo com China

Foto: Reprodução

24/01/2026

Proposta de Trump para 'Conselho da Paz' enfrenta rejeição internacional

23/01/2026

Califórnia une-se a rede de saúde da ONU após a saída dos EUA da OMS

23/01/2026

Agente do FBI que tentou investigar oficial do ICE em Minnesota pede demissão, diz New York Times

23/01/2026

Agente do FBI que tentou investigar oficial do ICE em Minnesota pede demissão, diz New York Times

23/01/2026

Comentários de Trump sobre Otan e Afeganistão são "chocantes", diz premiê britânico

23/01/2026

Comentários de Trump sobre Otan e Afeganistão são "chocantes", diz premiê britânico

23/01/2026

EUA ameaça Iraque com sanções devido à influência iraniana


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!