Líder democrata diz que agentes de imigração devem deixar de usar máscaras e passar a usar câmeras corporais





Por Richard Cowan e David Morgan

WASHINGTON, 28 Jan (Reuters) - O líder democrata no Senado dos EUA, Chuck Schumer, disse nesta quarta-feira que os agentes federais de imigração devem parar de usar máscaras faciais e observar outras novas restrições, ao delinear as condições que seu partido está buscando para estender o financiamento do governo além do prazo final de sábado.

Schumer disse que os agentes do Departamento de Segurança Interna (DHS) também devem usar câmeras corporais, observar as mesmas regras de uso da força que a polícia local e estar sujeitos a regras mais rígidas que exigem mandados de busca.

Os democratas afirmam que não concordarão em estender o financiamento do DHS até setembro sem novos limites à repressão à imigração conduzida pela presidente Donald Trump, que é liderada pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Essa agência e a força de Alfândega e Proteção de Fronteiras têm sido alvo de críticas generalizadas depois que agentes mataram um segundo cidadão norte-americano em Minneapolis no último sábado durante operações de fiscalização da imigração.

“O que o ICE está fazendo é violência sancionada pelo Estado. Isso deve parar”, disse Schumer em uma coletiva de imprensa.

O Senado deve realizar sua primeira votação processual na quinta-feira sobre o grande pacote de projetos de lei de financiamento. Os democratas podem não fornecer votos suficientes para aprovar o projeto.

O fracasso poderia levar os democratas a separar o projeto de lei do DHS dos outros cinco projetos de lei de gastos com os quais ele está atualmente vinculado. Schumer disse aos repórteres que isso poderia ser feito no plenário do Senado por meio de uma emenda. Ele disse que há cerca de meia dúzia de republicanos que indicaram que apoiariam a medida, o que liberaria o Senado para aprovar rapidamente os cinco projetos de lei restantes e, em seguida, se concentrar em chegar a um acordo bipartidário sobre o DHS.

Grande parte do governo dos EUA pode ser paralisado neste fim de semana se republicanos e democratas não chegarem a um acordo sobre a imigração. O financiamento do DHS está vinculado a um projeto de lei de gastos mais amplo que também abrange o Departamento de Defesa, o Departamento de Transportes e várias outras agências.

Não está claro se os parlamentares republicanos ou o governo Trump concordariam com as propostas dos democratas.

“A Casa Branca não apresentou nenhuma ideia específica, boa e concreta”, disse Schumer.