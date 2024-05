Álvaro Uribe será primeiro ex-presidente da Colômbia a ir ao banco dos réus

As acusações estão relacionadas a um caso de compra de testemunhas para que negassem que o ex-líder colombiano tinha envolvimento com grupos paramilitares.

A Justiça de Bogotá decidiu nesta sexta-feira (24) negar um recurso da defesa do líder do uribismo e acatar a denúncia da Procuradoria-Geral contra ele pelos supostos crimes de suborno e fraude processual.

