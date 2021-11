204 vagas de emprego estarão disponíveis no Sine Manaus nesta sexta-feira

Atividades – Realizar serviços externos de entrega e recebimento dos volumes e do expediente, comparando-os com os documentos de recebimento ou entrega.

Atividades – Varrer e manter limpa a área que for dada por sua responsabilidade; manter seu local de serviço organizado; participar das lavagens com sua equipe e entre outros serviços a serem desenvolvidos.

