Mais 2 suspeitos são indiciados pela PF por mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira

Mais dois suspeitos foram indiciados pela Polícia Federal pelas mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no Vale do Javari, no Amazonas.

Os suspeitos são Ruben Villar, conhecido como Colômbia, apontado como mandante das mortes, e o pescador Jânio Freitas de Souza, que foi preso em 2022 pela prática de pesca ilegal.

De acordo com as investigações divulgadas pelo Fantástico neste domingo (4), Ruben é suspeito de chefiar uma organização criminosa, a qual Jânio faz parte, que mantinha a pesca ilegal em área indígena. O produto era contrabandeado para Colômbia e Peru.

Conforme a investigação, Bruno estava sendo monitorado pelo grupo há um tempo. No dia das mortes, em 5 de junho de 2022, Jânio foi apontado como a pessoa que avisou os outros comparsas, Amarildo e "Pelado", sobre a localização das vítimas, assim como o trajeto que ambas fariam de barco.

Na época, Dom e Bruno voltavam de uma comunidade indígena e passaram pela Comunidade São Rafael, onde encontraram com Jânio. A Polícia Federal também rastreou mais de 419 ligações telefônicas entre Rúben e Jânio, antes das mortes, no dia do crime e depois.

Após serem avisados por Jânio, Amarildo e Jefferson ficaram no aguardo e ao alcançarem o barco das vítimas, efetuaram os disparos pelas costas delas. Em depoimento, Amarildo contrariou a versão. Ele alega que encontrou Dom e Bruno por acaso quando estava a caminho de uma pesca e, ao se cruzarem no rio, o indigenista teria atirado primeiro.

A PF cronometrou o tempo que os suspeitos levariam para alcançar o barco de Bruno e Dom. Segundo o perito Carlos Palhares, os indícios indicam que é possível que o crime tenha sido premeditado. “O indicativo mais consistente de premeditação é o pouco tempo que eles tiveram para preparar tudo e sair”.

