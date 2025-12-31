   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Preços do petróleo registram maior queda anual desde 2020

Por Reuters

31/12/2025 17h46 — em
Geral



Por Enes Tunagur e Laila Kearney

LONDRES/NOVA YORK, 31 Dez (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira e registraram uma perda anual de quase 20%, com o aumento das expectativas de excesso de oferta em um ano marcado por guerras, tarifas mais altas, aumento da produção da Opep+ e sanções à Rússia, Irã e Venezuela.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram cerca de 19% em 2025, o declínio percentual anual mais substancial desde 2020 e seu terceiro ano consecutivo de perdas, a sequência mais longa já registrada. O petróleo norte-americano West Texas Intermediate registrou um declínio anual de quase 20%.

No último dia do ano, os futuros do Brent caíram 0,8%, para US$60,85 por barril. O WTI caiu 0,9%, para US$57,42 por barril.

O analista de commodities do BNP Paribas, Jason Ying, prevê que o Brent cairá para US$55 por barril no primeiro trimestre, antes de se recuperar para US$60 por barril no restante de 2026, à medida que o crescimento da oferta se normaliza e a demanda permanece estável.

"O motivo pelo qual estamos mais pessimistas do que o mercado no curto prazo é que achamos que os produtores de xisto dos EUA conseguiram fazer hedge em níveis elevados", disse ele.

"Portanto, a oferta dos produtores de xisto será mais consistente e insensível aos movimentos de preços."

