Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial histórico na capital paraguaia

Por Reuters

17/01/2026 13h22 — em
ASSUNÇÃO, 17 de janeiro (Reuters) - O Mercosul e a União Europeia assinaram neste sábado, na capital paraguaia, acordo para criar o maior bloco comercial do mundo após mais de 25 anos de negociações.

"Estamos criando a maior área de livre comércio do mundo", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, antes da assinatura. "Este acordo envia uma mensagem muito clara ao mundo. Ele reflete uma escolha clara e deliberada. Preferimos o comércio justo às tarifas".

"Preferimos uma parceria produtiva e de longo prazo ao isolamento. E, acima de tudo, pretendemos oferecer benefícios reais e tangíveis aos nossos cidadãos e às nossas empresas", acrescentou.

O evento contou com a presença dos presidentes da Argentina, Paraguai e Uruguai, além dos presidentes da Bolívia - em processo de adesão ao Mercosul - e do Panamá, que participou como convidado. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi representado por seu ministro das Relações Exteriores.

O acordo, que tem sido altamente polêmico na Europa, deve agora obter a aprovação do Parlamento Europeu. Ele também deve ser ratificado pelos congressos dos países membros do Mercosul, no que se espera que seja um processo mais tranquilo.

