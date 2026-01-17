Israel diz que composição de conselho executivo de Gaza pelos EUA é contra sua política





TEL AVIV, 17 Jan (Reuters) - O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse neste sábado que o anúncio do governo do presidente Donald Trump nesta semana sobre a composição de um conselho executivo de Gaza não foi coordenado com Israel e é contrário à política do governo israelense.

O gabinete disse que o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, levantaria a questão com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

A declaração não especificou que parte da composição do conselho contradizia a política israelense. Um porta-voz do governo israelense não quis comentar.

O conselho, revelado pela Casa Branca na sexta-feira, inclui o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan. Israel tem se oposto repetidamente a qualquer papel turco em Gaza.

Washington também anunciou nesta semana o início da segunda fase do plano do presidente Trump, anunciado em setembro, para acabar com a guerra em Gaza. Isso inclui a criação de uma administração palestina de transição no enclave.

Os primeiros membros do chamado Conselho da Paz - a ser presidido por Trump e encarregado de supervisionar a governança temporária de Gaza - também foram nomeados. Entre os membros estão Rubio, o desenvolvedor bilionário Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner.