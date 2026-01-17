Manchester United vence Manchester City com técnico Carrick em início perfeito
Por Reuters
17/01/2026 13h44 — em
Geral
MANCHESTER, INGLATERRA, 17 Jan (Reuters) - Um Manchester United transformado deu início à segunda passagem do técnico interino Michael Carrick no comando da equipe com uma emocionante vitória por 2 a 0 contra o Manchester City na Premier League em um vibrante estádio Old Trafford neste sábado.
A equipe ofensiva de Carrick afastou o clima sombrio que pairava sobre o clube com os gols de Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu no segundo tempo, destacando seu domínio sobre um City decepcionante, cujas esperanças de título sofreram um golpe.
Mbeumo, que acabara de voltar da Copa das Nações Africanas com Camarões, finalizou com suavidade aos 65 minutos, e Dorgu aproveitou o cruzamento de Matheus Cunha para colocar os torcedores da casa na terra dos sonhos 10 minutos depois.
Se não fosse a excelente atuação do goleiro do City, Gianluigi Donnarumma, e os três gols anulados, o United teria desfrutado de uma margem de vitória muito maior, enquanto os visitantes mal ameaçaram, já que o atacante Erling Haaland quase não apareceu.
Além de ter sido uma derrota humilhante para o City contra seus rivais da cidade, o resultado também prejudicou muito suas esperanças de superar o Arsenal na corrida pelo título da Premier League.
ASSUNTOS: Geral