Mbappe e Asencio marcam e Real Madrid acalma tempestade com vitória de 2 a 0 sobre o Levante





MADRID, 17 Jan (Reuters) - O Real Madrid encerrou uma semana turbulenta com uma vitória de 2 a 0 no Campeonato Espanhol sobre o modesto Levante, neste sábado, graças aos gols de Kylian Mbappe e Raul Asencio no segundo tempo, depois de ser recebido com vaias por uma multidão inquieta no Bernabéu.

O Real permaneceu em segundo lugar na LaLiga com 48 pontos em 20 jogos, um atrás do líder Barcelona, que tem um jogo a menos e visita a Real Sociedad no domingo. O Levante é o 19º colocado, com 14 pontos.

A vitória também interrompeu a série de duas derrotas consecutivas do Real e proporcionou um breve alívio depois de uma semana dura.

No primeiro tempo, o time não parecia estar bem, ainda carregando as cicatrizes da derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no domingo, seguida da saída do técnico Xabi Alonso e da surpreendente derrota por 3 a 2 na Copa do Rei para o Albacete, da segunda divisão.

As vaias saudaram os jogadores no pontapé inicial, com setores da torcida também dirigindo cânticos ao presidente do clube, Florentino Pérez. O Real finalmente aliviou a tensão quando o zagueiro Dela derrubou Mbappe na área, e o atacante francês converteu o pênalti aos 58 minutos para aumentar sua marca de 19 gols como líder do campeonato.

Sete minutos depois, o Real dobrou sua vantagem com Asencio, que se levantou para cabecear após o escanteio de Arda Guler e fazer 2 a 0, dando ao novo técnico Alvaro Arbeloa uma vantagem crucial e acalmando o clima dentro do estádio.

"Foi um dia muito importante. Todos queriam reverter a situação", disse Asencio ao RMTV. "O que aconteceu em Albacete não deveria ter acontecido. Nós nos sentimos culpados e queríamos nos redimir."