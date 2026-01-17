   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Mbappe e Asencio marcam e Real Madrid acalma tempestade com vitória de 2 a 0 sobre o Levante

Por Reuters

17/01/2026 13h52 — em
Geral



MADRID, 17 Jan (Reuters) - O Real Madrid encerrou uma semana turbulenta com uma vitória de 2 a 0 no Campeonato Espanhol sobre o modesto Levante, neste sábado, graças aos gols de Kylian Mbappe e Raul Asencio no segundo tempo, depois de ser recebido com vaias por uma multidão inquieta no Bernabéu.

O Real permaneceu em segundo lugar na LaLiga com 48 pontos em 20 jogos, um atrás do líder Barcelona, que tem um jogo a menos e visita a Real Sociedad no domingo. O Levante é o 19º colocado, com 14 pontos.

A vitória também interrompeu a série de duas derrotas consecutivas do Real e proporcionou um breve alívio depois de uma semana dura.

No primeiro tempo, o time não parecia estar bem, ainda carregando as cicatrizes da derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no domingo, seguida da saída do técnico Xabi Alonso e da surpreendente derrota por 3 a 2 na Copa do Rei para o Albacete, da segunda divisão.

As vaias saudaram os jogadores no pontapé inicial, com setores da torcida também dirigindo cânticos ao presidente do clube, Florentino Pérez. O Real finalmente aliviou a tensão quando o zagueiro Dela derrubou Mbappe na área, e o atacante francês converteu o pênalti aos 58 minutos para aumentar sua marca de 19 gols como líder do campeonato.

Sete minutos depois, o Real dobrou sua vantagem com Asencio, que se levantou para cabecear após o escanteio de Arda Guler e fazer 2 a 0, dando ao novo técnico Alvaro Arbeloa uma vantagem crucial e acalmando o clima dentro do estádio.

"Foi um dia muito importante. Todos queriam reverter a situação", disse Asencio ao RMTV. "O que aconteceu em Albacete não deveria ter acontecido. Nós nos sentimos culpados e queríamos nos redimir."

Bastidores da Política - Política ambiental na Amazônia é seletiva Bastidores da Política
Política ambiental na Amazônia é seletiva

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


17/01/2026

Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial histórico na capital paraguaia

17/01/2026

Manchester United vence Manchester City com técnico Carrick em início perfeito

17/01/2026

Israel diz que composição de conselho executivo de Gaza pelos EUA é contra sua política

17/01/2026

Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial histórico na capital paraguaia

17/01/2026

Yoweri Museveni é reeleito presidente da Uganda

17/01/2026

Taiwan diz que drone chinês fez voo "provocativo" sobre ilha do Mar do Sul da China

17/01/2026

Musk pede até US$134 bi da OpenAI e da Microsoft por "ganhos indevidos"

17/01/2026

Kings League, de Piqué, mira entrada nos EUA e estuda licenciamento em meio a expansão

17/01/2026

Piqué vê França como favorita para Copa e espera que entusiasmo com futebol nos EUA se mantenha

17/01/2026

Indonésia procura por avião de vigilância desaparecido com 11 pessoas a bordo

17/01/2026

Manifestantes se reúnem na Dinamarca e na Groenlândia contra a ameaça de anexação por Trump

17/01/2026

Negociadores de paz da Ucrânia chegam aos EUA para conversas com autoridades de Trump

17/01/2026

Tropas sírias invadem cidades do norte do país enquanto combatentes curdos se retiram

17/01/2026

Líder do Irã acusa Trump de incitar protestos mortais

17/01/2026

Conversas dos EUA com ministro venezuelano começaram meses antes da operação contra Maduro

16/01/2026

Presidente do Conselho Europeu diz que preocupações dos EUA com segurança na Groenlândia devem ser tratadas pela Otan

16/01/2026

Casa Branca anuncia nomes do conselho de Gaza sob plano de Trump

16/01/2026

Israel vê um aumento de TEPT e suicídio entre as tropas à medida que guerra continua

16/01/2026

Petróleo sobe antes de fim de semana prolongado nos EUA

16/01/2026

Presidente da Síria concede aos sírios curdos cidadania e direitos de idioma pela primeira vez, diz agência

16/01/2026

Colheita de soja do Brasil atinge 1,39% da área total, diz Pátria AgroNegócios

16/01/2026

Canadá e China reduzem tarifas de veículos elétricos e canola em retomada dos laços

16/01/2026

Eztec tem salto de lançamentos e vendas no 4º tri

16/01/2026

Dólar fecha em leve alta em linha com exterior

16/01/2026

Dólar fecha em leve alta em linha com exterior

16/01/2026

Dólar fecha em leve alta em linha com exterior

16/01/2026

Taxas dos DIs fecham em alta com IBC-Br acima do esperado

16/01/2026

Colheita de soja 2025/26 em Mato Grosso avança para 6,69% da área, diz Imea

16/01/2026

CVC Brasil reduz queda em dia volátil após troca de presidente; ainda sobe 10% em 2026


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!