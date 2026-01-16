Presidente do Conselho Europeu diz que preocupações dos EUA com segurança na Groenlândia devem ser tratadas pela Otan
Por Reuters
RIO DE JANEIRO, 16 Jan (Reuters) - Se os Estados Unidos veem uma questão de segurança na Groenlândia, ela deve ser resolvida entre os membros da Otan como aliados, disse o presidente do Conselho Europeu, António Costa, nesta sexta-feira.
"As preocupações de segurança que os Estados Unidos têm serão tratadas adequadamente no fórum apropriado, que é o ambiente da Otan", disse Costa durante uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro.
Costa e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estão na América do Sul para assinar o acordo comercial da UE com o Mercosul no sábado, no Paraguai.
(Reportagem de Fabio Teixeira)
