Presidente do Conselho Europeu diz que preocupações dos EUA com segurança na Groenlândia devem ser tratadas pela Otan





RIO DE JANEIRO, 16 Jan (Reuters) - Se os Estados Unidos veem uma questão de segurança na Groenlândia, ela deve ser resolvida entre os membros da Otan como aliados, disse o presidente do Conselho Europeu, António Costa, nesta sexta-feira.

"As preocupações de segurança que os Estados Unidos têm serão tratadas adequadamente no fórum apropriado, que é o ambiente da Otan", disse Costa durante uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro.

Costa e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estão na América do Sul para assinar o acordo comercial da UE com o Mercosul no sábado, no Paraguai.

(Reportagem de Fabio Teixeira)