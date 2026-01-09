   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Líder rebelde das Farc na Colômbia pede unidade da guerrilha para enfrentar intervencionismo dos EUA

Por Reuters

09/01/2026 20h08 — em
Geral



BOGOTÁ, 9 Jan (Reuters) - O chefe do maior ramo dissidente do antigo grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) conclamou outros grupos rebeldes a se unirem para combater o intervencionismo dos EUA na região, em uma mensagem de vídeo confirmada pelo grupo como autêntica nesta sexta-feira.

A convocação feita pelo líder Nestor Gregorio Vera, mais conhecido por seu nome de guerra "Iván Mordisco", ocorre após a incursão dos EUA na vizinha Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro.

"A sombra da águia intervencionista paira sobre todos igualmente. Pedimos que deixem de lado essas diferenças", disse Vera em um vídeo no qual ele aparece vestido com roupa de camuflagem e cercado por dois guerrilheiros fortemente armados.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro que prometeu trazer paz ao país após mais de seis décadas de conflito armado interno, deve se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, em fevereiro, disse Trump nesta sexta-feira.

A reunião planejada ocorre dias depois que Trump ameaçou a Colômbia com uma ação militar. Trump tem acusado repetidamente a administração de Petro, sem provas, de permitir um fluxo constante de cocaína para os EUA, impondo sanções ao líder colombiano em outubro.

"O destino está nos chamando para nos unirmos. Não somos forças dispersas, somos herdeiros da mesma causa. Vamos tecer a unidade por meio da ação e forjar o grande bloco insurgente que fará retroceder os inimigos da pátria", acrescentou Vera no vídeo dirigido ao Exército de Libertação Nacional (ELN), à Segunda Marquetalia e à Junta Coordenadora da Guerrilha do Exército Bolivariano, que também surgiu das antigas Farc.

No entanto, não incluiu o segundo maior grupo dissidente das Farc, conhecido como Estado-Maior Central, que se separou do grupo de Vera em 2024.

No total, os grupos aos quais o líder insurgente propôs se unir têm mais de 11.000 membros. Suas principais atividades criminosas são o tráfico de drogas e a mineração ilegal de ouro, de acordo com fontes de segurança.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)

Bastidores da Política - Desmatamento de sobrevivência Bastidores da Política
Desmatamento de sobrevivência

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Geral

+ Geral


09/01/2026

Grok limita geração de imagens no X após reações negativas

09/01/2026

Gol diz que laudo da Apsis indica valor de R$10,13 para OPA

09/01/2026

China compra pelo menos 10 cargas de soja dos EUA, dizem operadores

09/01/2026

Gol diz que laudo da Apsis indica valor de R$10,13 para OPA

09/01/2026

Colheita de soja do Brasil atinge 0,53% da área total, diz Pátria AgroNegócios

09/01/2026

Preços do cacau despencam na ICE com expectativa de dados fracos sobre a demanda

09/01/2026

Soja termina em alta em Chicago com ajustes de posições antes de dados do USDA

09/01/2026

Irã diz à ONU que EUA são culpados por protestos violentos

09/01/2026

China compra pelo menos 10 cargas de soja dos EUA, dizem operadores

09/01/2026

Exxon está preparada para avaliar a reentrada na Venezuela, diz CEO

09/01/2026

Petroleiras dos EUA pesam oportunidade da Venezuela e preocupação dos investidores

09/01/2026

Ação da Glencore dispara com perspectiva de formar com Rio Tinto maior mineradora do mundo

09/01/2026

Colheita de soja começa adiantada em Mato Grosso, que também já planta milho 2ª safra, diz Imea

09/01/2026

Stellantis cancela vendas de híbridos plug-in nos EUA

09/01/2026

Dólar cai ante real após dados de emprego dos EUA e acordo Mercosul-UE

09/01/2026

Acordo Mercosul-UE estreita discussões ambientais e favorece agro mais sustentável

09/01/2026

Dólar à vista fecha em baixa de 0,42%, a R$5,3664 na venda

09/01/2026

Acordo Mercosul-UE estreita discussões ambientais e favorece agro mais sustentável

09/01/2026

Petroleiras dos EUA pesam oportunidade da Venezuela e preocupação dos investidores

09/01/2026

Taxas de DIs sobem com IPCA ainda pressionado e mercado reduz apostas em corte da Selic em janeiro

09/01/2026

Indústria química comemora acordo Mercosul-UE, vê exportações maiores

09/01/2026

Neve e temperaturas congelantes forçam cancelamento de jogos na Alemanha e na Inglaterra

09/01/2026

UE considera tornar WhatsApp mais responsável pelo combate a conteúdo nocivo, diz porta-voz

09/01/2026

Promotores suíços ordenam detenção do proprietário de bar que sofreu incêndio mortal

09/01/2026

Acordo Mercosul-UE deve favorecer agro que opera com sustentabilidade, dizem especialistas

09/01/2026

Acordo Mercosul-UE deve favorecer agro que opera com sustentabilidade, dizem especialistas

09/01/2026

Estados da UE apoiam acordo comercial com Mercosul após 25 anos de negociações

09/01/2026

Ações europeias fecham em máxima recorde com salto da Glencore por interesse da Rio Tinto

09/01/2026

Casamento holandês é anulado por causa de discurso do ChatGPT


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!