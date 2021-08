Xand Avião sobre DJ Ivis: ‘Foi difícil, é um amigo. Pegou todo mundo de surpresa'

Xand Avião se prepara para lançar a música “Superação Digital” e falou sobre estar se reinventando após o amigo e parceiro musical, DJ Ivis, ser preso por agressão à ex-mulher.

“Falando como Alexandre e não como o cantor Xand Avião, para mim foi muito difícil, porque é um amigo, um cara que estava colado comigo quase 24 horas por dia. Pegou todo mundo de surpresa”, disse em entrevista ao Splash.

“A gente teve que tirar a bunda da cadeira e começar a pensar, ver que existem outros caminhos. É se reinventar e provar que a turbina e o combustível do avião sou eu, modéstia à parte. Esse trabalho não tem só o meu dedo, tem meu corpo inteiro”, disse o cantor, que tinhas as músicas produzidas por Ivis.

O EP foi gravado antes dos vídeos de agressão de DJ Ivis contra Pamella Holanda virem à tona. Após o episódio, Xand regravou o material sem a participação do DJ. “Digamos que eu tive que voltar a trabalhar de novo. Porque eu só chegava para cantar. O DJ cuidava de tudo e só falava: 'Xand, faça assim e assim’”, lembrou.

Xand também destacou a importância de Ivis no sucesso do forró. “Ele errou feio, a gente não pode tirar a culpa dele, e está pagando por isso. Mas ninguém pode apagar o talento do cara também. O que ele fez no forró é fora do comum, tanto que tem várias pessoas seguindo o que ele vinha fazendo”.

“É lógico que no meu novo trabalho eu fiz coisas que ele faria, tentei pensar como Ivis. Não quero fugir do som que ele ajudou a criar. O que ele fez é totalmente errado, mas a obra dele a gente não pode apagar. O cara é talentosíssimo, totalmente fora da curva. Então a gente vai continuar a fazer o som porque é bom”, disse.

Assim que as imagens da violência foram divulgadas na internet, Xand desligou o DJ da empresa. “Foi muito difícil, mas infelizmente era o que eu tinha que fazer. Um dia, quando ele sair, ele vai entender, porque o que ele fez é errado. Isso eu não admito, independentemente de ser meu amigo e meu produtor, poderia até ser meu pai. Eu não aceito violência contra a mulher. Nunca briguei com ninguém e não acho que é assim que se resolve as coisas. Se fosse para fazer de novo, eu faria”, finalizou.

O artista ainda admitiu ter tido dificuldade para lidar com a situação. “Te falar que eu preferia ser só cantor, viu? Eu não sabia que era tão complicado assim [ser empresário]. Antigamente, a minha responsabilidade era só com a minha carreira, o que já é muita coisa. Quando você cuida da carreira de alguém, você está com o sonho de uma pessoa na sua mão”, disse ele que gerencia a carreira de Zé Vaqueiro e Nathan.