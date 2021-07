Xand Avião demite DJ Ivis de sua empresa após agressão à esposa

O cantor Xand Avião anunciou nas suas redes sociais na noite deste domingo (11), que o DJ Ivis não faz mais parte da Vybbe, empresa do cantor.

Em um vídeo publicado no Instagram, Xand afirma que foi pego de surpresa com a ‘tempestade’ envolvendo o DJ Ivis e disse que sua equipe está auxiliando a esposa do DJ no que ela e a filha precisarem.

Xand Avião se posiciona, afirma que DJ Ivis está fora da sua empresa e está dando apoio a Pamella e a filha do casal. pic.twitter.com/TPt5jx1en6 — Lyvia Rocha #usepff2 (@lyviarocha_) July 12, 2021

Xand também informou que com o ocorrido, não tem como continuar com o Ivis na Vybbe e diz que não compactua com violência, ainda mais contra a mulher.

A mulher do DJ Ivis publicou vídeos neste domingo onde mostra uma sessão de agressões do DJa contra ela. Em vídeo, Ivis ainda tentou “justificar”, mas foi ainda mais criticado por ter tentado culpar a vítima.