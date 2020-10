Whindersson Nunes vai gravar projeto com Cunhaporanga em Manaus

Sucesso na plataforma do TikTok, a indígena Maira Gomez, conhecida como 'Cunhaporanga', revelou que está em Manaus para participar de um projeto com o humorista Whindersson Nunes.

"Bom hoje viemos para Manaus nesse momento estamos no hotel Trip Manaus. Veio eu e meu irmão que me acompanhará durante esses dias até sexta-feira. E o motivo de ter vindo para cá é que eu vou participar de algumas gravações junto com o Whindersson Nunes", contou.

"Eu estou muito feliz e um pouco nervosa, para falar a verdade. Eu nunca imaginei que isso algum dia poderia acontecer, e aconteceu", vibrou ela nos stories nesta terça-feira (27).

Ainda não há detalhes sobre o projeto. Whindersson foi flagrado na capital na segunda-feira (26) após posar para uma foto com um motorista de app.