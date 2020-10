Whindersson Nunes empurra carro no 'prego' em avenida de Manaus; vídeo

Whindersson Nunes protagonizou uma cena inusitada manhã desta quarta-feira (28). O humorista ajudou um motorista que estava com o carro no ‘prego’ na avenida do Turismo.

Whindersson Nunes empurra carro no prego em Manaus; Créditos: Manaus memes pic.twitter.com/QKl9mDrz69 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 28, 2020

A cena foi divulgada pelo perfil Manaus Memes no Instagram e mostra o youtuber sem camisa empurrando o veículo junto com outras pessoas.

Whindersson está há alguns dias em Manaus, mas não tem publicado nada em sua rede social. Porém, tem aparecido em registros com fãs e amigos, ontem ele esteve no Teatro Amazonas.