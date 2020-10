Whindersson Nunes é visto em Manaus e fãs piram; vídeo

Manaus/AM - Parece que o humorista Whindersson Nunes ouviu as "preces" dos fãs manauaras. Em viagem no Pará desde a última semana, ele apareceu de surpresa nesta segunda-feira na capital amazonense.

Uma página de humor local, foi quem postou o "flagra" do humorista. Um motorista de uber teria tirado com ele e em seguida, Whindersson teria entrado em um barco com uma loira, segundo uma fã.

Whindersson Nunes é visto em Manaus pic.twitter.com/0o9WQHKcQC — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) October 26, 2020

Não há informações de quem seria a companhia do piauiense, mas muitos especulam que seja a cantora Joelma, que foi quem Whindersson visitou no Pará.

Fãs foram à loucura. Muitos pediam a localização do humorista ou enviavam as suas próprias localizações, na esperança de uma surpresa.

Whindersson, porém, não publicou nada ainda sobre a sua visita a Manaus e não se sabe quantos dias ele deve ficar na cidade.