Perlla exagera no photoshop e é criticada: 'super artificial'

Perlla postou uma sequência de fotos em seu perfil do Instagram e deu o que falar. Nas imagens, os internautas notaram algo diferente no rosto da funkeira e apontaram o uso exagerado de photoshop.

"Está muito estranha, será que foi ela mesma que editou sozinha? O rosto está muito estranho, é melhor apagar essa foto. Você é muito linda e jovem não precisa disso tudo aí", comentou uma seguidora. "Nossa o rosto tá até plastificado de tanto que mexeu na foto", criticou outra.

De acordo com o jornal Extra, a cantora se submeteu a uma harmonização facial no dia 16 de outubro, além de colocar preenchimentos no rosto e também aumentou os lábios.