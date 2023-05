Whindersson Nunes fala sobre chance de reconciliação com Luísa Sonza

Ao ser questionado sobre a chance de reconciliação, o humorista tentou desconversar, mas com a insistência de Tas, ele afirmou: "Saiu uma notícia de que a gente ia voltar e só estava esperando a hora certa [para divulgar]. Mandei mensagem pra ela: 'Viu aí que a gente está namorando? Pois é, fiquei sabendo pelas notícias'. Eu tenho um bom relacionamento com a Luísa. A gente é amigo, tranquilo, mas ninguém está falando de voltar, não", disse.

Whindersson contou que os dois mantém uma relação de amizade e se falam eventualmente. "No meu show que saiu agora, ela me ligou para falar o que tinha achado, disse que achou irado, que eu tinha feito uma parada muito artística, muito massa.".

"Povo pede pra eu voltar com ela? Mas eu não penso na Luísa, eu lembro da Luísa. Porque a Luísa é uma pessoa famosa, tem sucesso, está nos outdoors, na TV, nas publis, então eu a vejo. Não ignoro a pessoa com quem fui casado", disse.

Em conversa com Marcelo Tas no programa "Provoca" (TV Cultura), o humorista de 28 anos foi questionado se ainda pensa na cantora com quem ficou junto por 4 anos, 2 deles como casado.

