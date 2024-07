Virginia rebate críticas sobre filha usar fantasias consideradas masculinas

Virgínia Fonseca rebateu as críticas sobre a filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, usar fantasias de super-heróis que são consideradas como 'masculinas' por parte dos críticos.

"Eu falo muito isso: que prezo por elas pedirem bênção, serem respeitosas, educadas e com caráter. É isso que eu prezo na criação, o restante é o de menos", disse ela ao portal Leo Dias.

"As pessoas falam muito por eu deixar a Maria Alice usar fantasia de Hulk ou de Homem-Aranha. Mas por mim: dane-se. Se ela quiser um vestido com tênis do Hulk, dane-se. Ela gosta e isso para mim é o de menos", acrescentou a influencer e agora apresentadora.

Ela conta, ainda, que as malas de viagem das crianças contam com maior parte do espaço para fantasias. “Não pode faltar fantasia, para não ter confusão. [Outro dia] chegamos na fazenda e não tinha roupa de caipira na mala. Eu falei: gente, como não colocaram a caipira e uma botina? Coloca fantasia até pra ela dormir".

Esperando agora um menino, a influencer e esposa de Zé Felipe contou que as duas filhas têm gostos bem diferentes. "É muito engraçado como as duas são completamente diferentes, os opostos. Maria Alice curte super-heróis e coisas diferentes, Florzinha curte princesas e maquiagens, esmaltes. É muito bom ser mãe das duas e poder viver os dois mundos", disse.