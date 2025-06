Virginia Fonseca impressiona seguidores ao surgir mega musculosa

Virgínia já havia perdido bastante peso no fim do ano de 2024, após a terceira gestação, e desde o início do ano vem ganhando cada vez mais músculos.

O físico da influenciadora gerou repercussão entre os seguidores, que se dividiram entre elogios à sua dedicação e comentários surpresos com a mudança rápida em tão pouco tempo. Após a repercussão, Virgínia limitou os comentários na foto em questão, no Instagram.

Virginia Fonseca tem chamado atenção nas redes sociais pela transformação rápida em seu corpo. A influenciadora e apresentadora do SBT vem exibindo uma rotina intensa de treinos e nesta sexta-feira (13), compartilhou uma foto do corpão enquanto se preparava para entrar numa banheira de gelo, e deixou seguidores impressionados.

