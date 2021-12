Vídeo: público grita ‘ei Bolsonaro, vai tomar no c*’ e Ivete Sangalo pede mais alto

Ivete Sangalo surpreendeu ao incentivar um coro de "Ei Bolsonaro, vai tomar no c*" durante um show de pré-Réveillon em Natal. A cantora, que antes era criticada por ser "isentona", começou a dançar ao som do coro que os fãs levantavam e pediu para cantarem mais alto: “Vai acabar escutando de tão alto que foi”, comemorou, por fim. Ivete Sangalo dançando e incentivando a plateia a cantar mais alto 'Ei Bolsonaro, vai tomar no c*'. pic.twitter.com/J7Qgrt4CSk — PAN (@forumpandlr) December 30, 2021 Nas últimas semanas, Ivete tem usado a sua voz para fazer campanhas de doações para a tragédia no extremo sul da Bahia, que tem 24 municípios em situação de emergência, 25 mortos e diversas famílias desabrigadas devido à enchente. O presidente Jair Bolsonaro vem sendo fortemente criticado por estar passeando por Santa Catarina, incluindo passeio de barco de lancha e visita ao parque Beto Carrero, durante a tragédia que assola o povo baiano. Namoral, 10 horas de viagem pra encontrar o Bolsonaro no Beto carrero. Dia arruinado, pelo menos foi vaiado pra krl pic.twitter.com/jjD2h6C70O — Pipi Cavalão (@3virgula14etro) December 30, 2021 A Bahia que lute. Bolsonaro foi fazer drift no Beto Carrero World. pic.twitter.com/1UqXTTdY12 — Pensando Alto (@pensandoaltorc) December 30, 2021 Enquanto Bolsonaro de férias em Beto Carrero e dá as costas para as vítimas da pior enchente que assola a Bahia, Ivete Sangalo, Felipe Neto e outras figuras públicas se mobilizam pela Bahia; MST e Ação da Cidadania fazem campanhas para doações. pic.twitter.com/5GedlgomU6 — Izanildo Sabino -13.580 #ForaBolsonaroEBando (@izanildo_sabino) December 30, 2021 Mais de 16 mil desabrigados na Bahia, mais de 19,5 mil desalojadas, 18 mortes, 286 pessoas feridas e Bolsonaro posta foto de férias pescando.

O descaso e inoperância do desgoverno Bolsonaro frente ao sofrimento do povo é de chorar. pic.twitter.com/og9XHDMK0H — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) December 27, 2021

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.