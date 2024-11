Vídeo de Gabigol dando beijo em influencer antes de jogo viraliza; saiba quem é

O homem foi dar um beijinho na Manu Cit antes do jogo KKKKKK



incrível o bom gosto do meu atacante pic.twitter.com/j7gYywPzzJ — Polonio (@crfpolonio) November 4, 2024

Gabigol movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (4) após viralizar um vídeo em que o atacante do Flamengo aparece cumprimentando uma jovem com um beijinho na bochecha antes de entrar em campo. O encontro, registrado antes da partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, surpreendeu os fãs e despertou curiosidade sobre a jovem.

A jovem é a influenciadora fitness Manuela Cit, ou Manu. Ela tem 20 anos e mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e no TikTok. Natural de Curitiba, a influenciadora se mudou para o Rio de Janeiro para estudar Medicina na UFRJ, mas abandonou o curso no quarto período, em setembro, para focar na carreira de influencer e empresária. O vídeo da jovem contando que desistiu da faculdade de Medicina na federal viralizou recentemente.

Conhecida pela vida fitness, com atividades como corrida, ciclismo, musculação e ioga, Manu decidiu seguir o caminho do entretenimento digital. Nas redes, internautas já especulam sobre um possível envolvimento entre ela e Gabigol, enquanto a influencer se mantém em alta por seu estilo de vida e dedicação ao fitness.

Até o mês passado, havia rumores de que o jogador estaria com a influenciadora Thaisa Carvalho.