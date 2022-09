Tiago Ramos relembra namoro com Nadine, mãe de Neymar: ‘falaram que eu batia na mulher’

Tiago disse que pretende usar o reality ao seu favor e limpar sua imagem. "Nós temos os nossos erros, né? Comete algumas coisas e é por isso que as pessoas falam. Mas inventar coisas ao seu respeito que me prejudicou na minha vida profissional e no meu relacionamento, foi fod*. Agora eu tenho que contornar tudo, dentro de um reality pra tentar conseguir a minha vida de volta. Olha que loucura!”.

Tiago Ramos desabafou pela primeira vez em A Fazenda sobre o conturbado romance com Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar. Os dois iniciaram o relacionamento em abril de 2020.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.