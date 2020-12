Tiago Ramos diz que foi esfaqueado em Cancún após viajar com Nadine

Após ser flagrado em um voo internacional com a ex-namorada, Nadine Gonçalves, Tiago Ramos protagonizou um momento desesperador nas redes sociais.



O rapaz publicou uma sequência de vídeos no Instagram, em que aparece sangrando, afirmando ter levado uma facada nas costas, enquanto estava dentro de um restaurante em um balneário de Cancún, no México.

"Cheguei no restaurante e pedi um prato de carne, não sei o que aconteceu, não fiz nada, mas não me deixaram ficar", disse ele, que aparece com o rosto machucado, com a boca e o olho inchado.

Nos vídeos, ele fala algumas coisas desconexas e diz que está sozinho no lugar, que viajou para se tratar de "algo que mata muitas pessoas" (se referindo, provavelmente, à depressão).

Tiago teria sido convidado para viajar por Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, sua ex-namorada, após postar vídeos ameaçando se jogar do alto de um prédio. Logo depois, Tiago chegou a postar no seu Instagram dizendo ser da sua assessoria, afirmando que ele estaria em "estado grave", e que tinha "muito sangue".