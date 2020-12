Influenciadora de 22 anos morre após vencer 5 cânceres

Morreu na manhã deste sábado (5) a modelo e influencer Anna Luiza Nicolau Evangelista, aos 22 anos, no Hospital Meridional, em São Mateus, no Espírito Santo, onde estava internada há cerca de 15 dias, tratando complicações causadas por um vírus e uma bactéria. A informação é da tia da jovem, Ancilia Nicolau.

A jovem havia vencido cinco cânceres e inspirou milhares de pessoas nas redes sociais. Amigos, familiares e admiradores vêm fazendo inúmeras homenagens à jovem na internet.



Luta contra o câncer começou cedo

Anna Luiza descobriu uma Leucemia linfoide aguda, quando estava prestes a completar 10 anos de idade. Ela tratou a doença. Aos 14, o câncer voltou. Ela estava prestes a fazer um transplante de medula, quando a médica afirmou que ela estava, milagrosamente, curada, e que não seria mais necessário o transplante.

Aos 15, Anna teve uma osteonecrose nos dois fêmures, lesão causada pelo excesso de corticóides nos tratamentos, ganhando peso e sofrendo com inchaço.

Em 2017, um nódulo apareceu na sobrancelha esquerda da jovem: mais um linfoma, que sumiu em 2018 e voltou a aparecer. Ela fez 23 sessões de radioterapia, que terminaram em agosto daquele ano.

Nas redes sociais, ela contava detalhes da sua luta: "Nas duas últimas vezes que tive câncer, foi bem mais difícil para mim, pois eu já entendia o que era. Com o linfoma, meus pelos da sobrancelha caíram e me sentia bem mal ao me olhar no espelho, mas consegui superar e hoje me sinto muito melhor. [...] Desde quando eu tive o primeiro câncer, sentia a necessidade de ajudar as pessoas com a minha história. E hoje estou muito feliz por ver que meu propósito de vida está se cumprindo por meio das redes sociais. Tenho sonhos muito grandes: quero inspirar milhares de pessoas e mostrar para elas o quanto a vida é maravilhosa e que devemos ser gratos por tudo para sermos bem-sucedidos em todas as áreas. Quero muito poder falar para todos o poder da fé e da gratidão. E que devemos ter perseverança. Sempre.".