Saoirse Ronan viverá esposa de Paul McCartney em franquia de filmes sobre os Beatles





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A britânica Linda McCartney ganhará vida nos cinemas pelas mãos de Saoirse Ronan, quatro vezes indicada ao Oscar. A atriz foi confirmada no elenco da franquia "The Beatles -Um Evento Cinematográfico de Quatro Filmes", dirigida por Sam Mendes, que vai contar a história do lendário quarteto de Liverpool sob diferentes perspectivas.

O projeto, considerado ousados, será dividido em quatro longas interligados -cada um centrado em um dos integrantes da banda. Harris Dickinson viverá John Lennon, Paul Mescal será Paul McCartney, Joseph Quinn interpretará George Harrison e Barry Keoghan dará vida a Ringo Starr. As informações são do Deadline.

Ronan é o primeiro nome confirmado fora do grupo principal. Conhecida por atuações em "Desejo e Reparação", "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres", a atriz voltará a contracenar com Paul Mescal, com quem trabalhou no drama de ficção científica Foe (2023).

No novo projeto, ela interpretará Linda McCartney, fotógrafa e ativista norte-americana que se casou com Paul em 1969. O casal permaneceu junto até 1998, quando Linda morreu vítima de câncer de mama. Além de ter se destacado na fotografia, ela também foi tecladista da banda Wings, criada pelo marido após o fim dos Beatles.

Embora Linda tenha entrado na vida de Paul após o auge do grupo, sua presença será essencial para mostrar o lado humano do músico e o período pós-Beatles.

Com roteiro em desenvolvimento e direção de Sam Mendes -vencedor do Oscar por "Beleza Americana"-, o projeto promete unir drama, música e história em um formato inédito.