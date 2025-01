Relembre as separações que movimentaram o mundo dos famosos em 2024

O ano de 2024 foi marcado por separações de vários casais famosos, que movimentaram o mundo das celebridades e deram o que falar na mídia. Relembre:



Deborah Secco e Hugo Moura

Deborah e Hugo anunciaram a separação oficialmente em abril, mas o casamento já havia chegado ao fim meses antes. Os dois estavam juntos há 9 anos e são pais de Maria Flor de 9 anos.

Belo e Gracyanne Barbosa

A separação de Belo e Gracyanne foi a que mais deu o que falar ao longo do ano. Após 16 anos de casamento, os dois anunciaram o término em abril, mas já estavam separados há cerca de 8 meses antes do anúncio. O divórcio foi marcado por polêmica de traição de Gracyanne com o personal trainer Gilson Oliveira.



Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira

O casamento de Sophie e Daniel chegou ao fim após 10 anos. As especulações começaram quando Daniel, ao parabenizar Sophie publicamente, se referiu ao relacionamento no passado. Pouco depois, o ex-casal confirmou o divórcio.



Lucas Buda e Camila Moura

Lucas Buda, participante do BBB 24, descobriu que seu casamento com Camila Moura havia terminado após sair do reality. O casal estava junto há 15 anos, mas o relacionamento chegou ao fim enquanto Lucas ainda estava confinado na casa.

Letícia Colin e Michel Melamed

Letícia Colin e Michel Melamed anunciaram o fim de seu casamento em julho após 9 anos juntos. Apesar da separação, os atores afirmaram manter uma relação amistosa e continuam colaborando em projetos profissionais. Os dois são pais de Uri, de 4 anos.



Iza e Yuri Lima

Outra separação que deu o que falar foi de Iza e Yuri Lima. A cantora anunciou em julho o término de seu relacionamento com o jogador após um ano e meio juntos. Iza, que na época estava grávida, descobriu uma traição do então namorado e expôs ele nas redes sociais.



Cíntia Chagas e Lucas Bove

A influenciadora Cíntia Chagas revelou, também em julho, o fim do casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP). A separação aconteceu apenas três meses após a cerimônia luxuosa realizada na Itália. Pouco tempo depois, Cíntia denunciou Lucas por violência doméstica.





Caio Blat e Luisa Arraes

Caio Blat e Luisa Arraes anunciaram o fim do casamento em outubro, após sete anos juntos.





Ana Castela e Gustavo Mioto

Ana Castela e Gustavo Mioto enfrentaram dois términos em 2024. A primeira separação ocorreu em janeiro, mas os cantores reataram o namoro em maio, durante um show em São Paulo. Contudo, no último dia 12 de dezembro, eles confirmaram um novo rompimento.