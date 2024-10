Relatório médico revela motivo de internação que fez Raquel Brito deixar 'A Fazenda 16'

"Agradecemos por todas as mensagens de melhoras para a nossa Raquel e aproveitamos para informar que ela está sendo assistida por uma equipe médica qualificada. Reforçamos que as informações serão divulgadas à medida que forem disponibilizadas pela equipe responsável", explicou.

A equipe da jovem também falou com os seguidores sobre a situação: "Recebemos o relatório médico de Raquel, com informações sobre o seu estado de saúde. Após a Prova de Fogo, Raquel apresentou uma dor torácica, o que levou a necessidade de atendimento médico e exames de investigação deste sintoma".

