Tati Machado perde o bebê na reta final da gestação

Tati Machado perdeu o bebê que esperava com 33 semanas de gestação. A apresentadora deu entrada na maternidade nesta segunda-feira (12) após perceber que o bebê havia parado de se mover.

Até aquele momento, a gestação seguia normalmente e sem intercorrências. No entanto, exames realizados no hospital confirmaram a ausência dos batimentos cardíacos do bebê.

Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto e está estável e recebendo os cuidados necessários.

No comunicado, também foi feito um apelo por respeito e privacidade: "Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho e solidariedade. Pedimos compreensão neste momento tão delicado, para que Tati, seu marido, Bruno, e toda a família possam vivê-lo com a intimidade que precisam."