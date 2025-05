Beatriz Reis revela que já faturou o valor do prêmio do BBB fora do reality

Beatriz Reis afirmou, em entrevista ao Jornal O Globo, que já alcançou, com trabalhos fora do reality, o equivalente ao prêmio de R$ 2,9 milhões do BBB 24, vencido por Davi Brito.

A ex-BBB disse estar feliz com os frutos que colheu após sua participação no programa e destacou o valor da simplicidade e da responsabilidade financeira.

“Graças a Deus, eu consegui. Eu e minha família somos muito simples, temos muito pé no chão e deu tudo certo. Eu ganhei o valor do prêmio e mais uma carreira. Nós gastamos com consciência e também vejo a importância de aplicar para ter um retorno por outros caminhos. Eu também penso em ser empresária e abrir futuros negócios. É muito importante a serenidade e humildade”, contou Beatriz.