Rafael Cardoso acusa Mari Bridi de ter invadido sua casa: 'queria agredir minha namorada'

O Rafael Cardoso emendava uma novela na outra na Globo, sempre foi um baita ator, e agora está nesse estado depois de tudo o que se envolveu nos últimos anos. É assustador.pic.twitter.com/nVhMWx0HWf — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 22, 2025

Rafael Cardoso fez declarações contundentes envolvendo sua ex-mulher, Mariana Bridi, em entrevista a Catia Fonseca no YouTube nessa semana. O ex-global, que nos últimos anos se envolveu em algumas polêmicas, acusou a influenciadora digital de ter invadido sua casa com a intenção de agredi-lo e de agredir sua então namorada.

O assunto surgiu quando Catia questionou o ator sobre as exigências judiciais para que ele pudesse retomar as visitas aos filhos. Rafael se mostrou indignado e rebateu diretamente as declarações de Mariana:

“Já atingi tem muito tempo. E isso é uma inverdade, senão já estava vendo [os dois filhos]. Já entramos com tudo, só que é muita influência. O processo está parado há mais de 6 meses”, declarou.

Em seguida, o ator trouxe à tona uma acusação inédita, afirmando que Mariana teria invadido sua residência antes mesmo do episódio que resultou na denúncia da ex-sogra, Sonia Bridi, contra ele por invasão:

“Tudo começou com muita inverdade no processo. Primeiro de tudo, vamos soltar uma bomba pra viralizar: a Mariana [Bridi, ex-mulher do ator] invadiu minha casa antes de eu ter entrado na casa da sogra. Eu me senti à vontade de entrar lá porque a minha casa foi invadida por ela”, disse Rafael.

“Eu tava com minha namorada no quarto e ela invadiu minha casa. Entrou, meu afilhado abriu e ela foi lá, queria me agredir, agredir a minha namorada”, relatou.

Rafael falou sobre o distanciamento dos filhos e como acredita que a situação foi agravada por alienação parental: “Porque, assim, a única maneira de eu ver meus filhos era indo na casa dela. A gente acabou de relacionando, ela achou que a gente ia voltar (…). Eu fiquei longe dos meus filhos antes de qualquer processo, por conta de alienação. Eu tava há 3 meses sem ver meus filhos”, concluiu.

Os dois se separaram em 2022 após 15 anos de relacionamento. Eles são pais de Aurora, 10, e Valentim, 6, mas a relação não terminou bem. Ele é processado pela ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi, por invadir sua casa e destruir seu carro. Meses depois da ação, o ator também foi flagrado chegando de carro em um bar e agredindo o gerente do estabelecimento. Sobre o episódio, Rafael afirma que estava sob efeito de medicação. Recentemente, o ator deu uma entrevista afirmando que luta contra o vicio em drogas e álcool.