Pistola, mãe de Gil rebate ataque homofóbico de conselheiro do Sport

Jacira Santana, mãe de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, publicou na manhã deste sábado (13) um vídeo em que aparece completamente indignada com o áudio homofóbico do conselheiro do Sport Clube Recife, Flávio Khouri, contra o seu filho.

A estudante de Gastronomia agradeceu às palavras de carinho que vem recebendo após o ataque e se revoltou com a situação. “Eu como mãe, estou muito mal com toda essa situação. Meu filho, é uma pessoa de boa índole, que nunca fez mal a ninguém. É uma pessoa que luta e representa a defesa de direitos da minoria e do respeito às diferenças.”, desabafou ela na legenda. "Mais amor, por favor", pediu ela.

Ela pediu desculpas por estar alterada e disse: "É uma mãe revoltada. Mas eu acredito na Justiça. Eu quero Justiça. [...] o que foi que meu filho fez de mal com esse senhor? Ele dançou! O que que tem dançar? Meu filho é alegre, é feliz, não é mal amado igual essa qualidade de gente, não".

Veja na íntegra o vídeo acima.

No áudio vazado, o conselheiro critica o fato de Gil ter prestigiado o clube e feito a dança que ficou conhecida no BBB, programa em que o participante era um dos favoritos ao prêmio. "1,2 milhões de visualizações, eu tô impressionado... 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem veado, só tem puto, só tem galinha, só tem bicha. Bom, muito bom, um marketing arretado, vai vender a camisa, rapaz, a viadagem todinha vai comprar, vai ser lindo [em tom irônico]!", disse.

Em seguida, o conselheiro atribuiu a situação ao PT: "Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele, no bordel, onde quisesse, não estou nem aí. Mas foi dentro da Ilha do Retiro [estádio do Sport], né rapaz? Desmoralização. Isso é ausência de vergonha na cara. Isso que a gente tá vivendo. Esses tempos novos que estão falando é isso. Filho não respeita pai, pai não respeita filho, não respeita irmão. É a depravação. Isso é o retrato do legado que o PT [Partido dos Trabalhadores] deixou para a gente", afirmou.