Gil do Vigor sofre homofobia em áudio de conselheiro do Sport; ouça

Gilberto Nogueira, o ex-BBB Gil do Vigor, foi alvo de homofobia por parte do conselheiro Flávio Khouri, do Sport, time do qual o pernambucano é torcedor.

O doutorando em Economia e recém-contratado da Globo foi ao clube e gravou uma dancinha que fazia no BBB. Em seguida, o áudio preconceituoso do conselheiro foi divulgado no site do jornalista Jamildo Melo.

"1,2 milhões de visualizações. Arretado! 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar? Vai ser lindo!", diz ele em um trecho.

Em outro momento do áudio, Khouri critica o PT: "Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da ilha do retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo. Não tem mais respeito por pai e filho. É a depravação. Isso é o retrato do que o PT deixou pra gente. É exatamente isso." .

O deputado estadual Romero Albuquerque (PP) foi quem divulgou o áudio, pedindo a expulsão de Khouri do seu cargo.